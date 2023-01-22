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NYT: Глава аппарата сотрудников Белого дома намерен уйти в отставку

NYT: Глава аппарата сотрудников Белого дома намерен уйти в отставку Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн, как ожидается, в ближайшие несколько недель покинет свой пост.
Другие страны
22 января 2023 г. 00:28
NYT: Глава аппарата сотрудников Белого дома намерен уйти в отставку

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн, как ожидается, в ближайшие несколько недель покинет свой пост.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times.

По словам ее источников, Клайн с ноября 2022 года обсуждает данные планы с коллегами. В администрации США уже ищут ему замену. Согласно оценке издания, это станет одной из самых серьезных перестановок в администрации президента США Джо Байдена с начала ее работы.

В числе возможных кандидатов на указанный пост в публикации называют министра труда США Мартина Уолша, министра сельского хозяйства Тома Вислака, главу Совета по внутренней политике Белого дома Сюзан Райс, старшего советника Байдена Стива Риччети, бывшего координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джеффа Зинтса и других лиц.

Клайн ранее был старшим советником в избирательном штабе Байдена. Он, в частности, курировал вопросы, касающиеся разработки стратегии борьбы с пандемией.

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Версия на азербайджанском языке NYT: “Ağ evin aparat rəhbəri istefa vermək niyyətindədir”

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