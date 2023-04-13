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NYT: ФБР арестовало подозреваемого в утечке документов Пентагона

NYT: ФБР арестовало подозреваемого в утечке документов Пентагона Агенты ФБР арестовали 21-летнего национального гвардейца, который, по мнению следователей, связан с утечкой секретных документов разведки США. Ранее в его доме был проведен обыск.
Другие страны
13 апреля 2023 г. 22:52
NYT: ФБР арестовало подозреваемого в утечке документов Пентагона

Агенты ФБР арестовали 21-летнего национального гвардейца, который, по мнению следователей, связан с утечкой секретных документов разведки США. Ранее в его доме был проведен обыск.

Как передает Report со ссылкой на New York Times, следствие утверждает, что сотрудник разведывательного подразделения Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс связан с онлайн-группой, куда якобы "утекли" секретные документы. Впервые названный New York Times Джеком Тейшейрой, подозреваемый курировал на платформе Discord онлайн-сообщество под названием Thug Shaker Central, где от 20 до 30 человек, в основном молодые мужчины, объединились из-за "общей любви к оружию, расистским мемам и видеоиграм".

В заявлении бюро говорится, что агенты осуществили "санкционированную правоохранительную деятельность" в жилом доме в Норт-Дайтон, Массачусетс.

"Официальный представитель США подтверждает, что ФБР арестовало летчика Тейшейру", - говорится в сообщении.

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