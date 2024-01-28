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NYT: Дипломаты обсуждают возможную отправку арабских миротворческих сил в Газу

NYT: Дипломаты обсуждают возможную отправку арабских миротворческих сил в Газу Высокопоставленные иностранные чиновники обсуждают возможную отправку арабских миротворческих сил в сектор Газа для помощи палестинской администрации в поддержании порядка в анклаве после завершения конфликта.
Другие страны
28 января 2024 г. 01:32
NYT: Дипломаты обсуждают возможную отправку арабских миротворческих сил в Газу

Высокопоставленные иностранные чиновники обсуждают возможную отправку арабских миротворческих сил в сектор Газа для помощи палестинской администрации в поддержании порядка в анклаве после завершения конфликта.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times.

Отмечается, что представители Израиля отвергают эту идею и предлагают разместить в анклаве "многонациональные силы под контролем Израиля". Однако, как заявили изданию американские дипломаты, арабские лидеры выступили против такой идеи.

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Версия на азербайджанском языке NYT: Diplomatlar ərəb sülhməramlı qüvvələrinin Qəzzaya mümkün göndərilməsini müzakirə edirlər

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