NYT: Дипломаты обсуждают возможную отправку арабских миротворческих сил в Газу

Высокопоставленные иностранные чиновники обсуждают возможную отправку арабских миротворческих сил в сектор Газа для помощи палестинской администрации в поддержании порядка в анклаве после завершения конфликта.

Высокопоставленные иностранные чиновники обсуждают возможную отправку арабских миротворческих сил в сектор Газа для помощи палестинской администрации в поддержании порядка в анклаве после завершения конфликта.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times.

Отмечается, что представители Израиля отвергают эту идею и предлагают разместить в анклаве "многонациональные силы под контролем Израиля". Однако, как заявили изданию американские дипломаты, арабские лидеры выступили против такой идеи.