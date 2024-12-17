NYT: Члены Конгресса США признают растущую угрозу ядерной катастрофы

Избранные члены Конгресса США 119-го созыва (начнет работу с 3 января 2025 года) признают растущую угрозу ядерной катастрофы в связи с тем, что многие страны перестали признавать урегулирование проблем ядерного оружия дипломатическими средствами.

Избранные члены Конгресса США 119-го созыва (начнет работу с 3 января 2025 года) признают растущую угрозу ядерной катастрофы в связи с тем, что многие страны перестали признавать урегулирование проблем ядерного оружия дипломатическими средствами.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Издание направило в ноябре всем 530 избранным законодателям вопросы, связанные с ядерным оружием. Конгрессменов и сенаторов спросили, поддерживают ли они одностороннее право президента США наносить упреждающий ядерный удар без консультаций с Конгрессом.

"Из десятков тех, кто ответил на вопросы, большинство были демократами, которые признали растущую угрозу катастрофы, поскольку мировые лидеры отвернулись от ядерной дипломатии, а американская правовая база, касающаяся единоличной власти (президента в вопросе применения ядерного оружия - ред.), остается в подвешенном состоянии. Многие конгрессмены и сенаторы указали на необходимость надежных механизмов контроля и четкой, оперативной коммуникации, независимо от того, кто является президентом", - отмечается в статье.

Так, конгрессмен из Калифорнии Марк Такано выразил опасение по поводу обострения ситуации в отсутствие интенсивных консультаций по контролю над вооружениями.

"Меня беспокоит ухудшение контактов между ядерными державами, которое может привести к ядерной конфронтации", - сказал он.

Все демократы, ответившие на последний вопрос, испытывают сильное беспокойство от того, что Трамп имеет право наносить ядерные удары без согласования с законодателями. Некоторые из них не уверены в способности Конгресса стать адекватным сдерживающим фактором для него и считают, что назрела необходимость переоценки американской политики в ядерной сфере.

Как отмечает издание, в США "президент обладает всей полнотой власти над ядерным арсеналом страны", "он может нанести упреждающий удар в любое время и по любой цели по одному только приказу".