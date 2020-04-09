NYT: большинство случаев коронавируса пришли в Нью-Йорк из Европы

Большинство случаев коронавируса в Нью-Йорке пришли из Европы, а не из Азии. Как передает Report, об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на исследование.

Согласно проведенному исследованию, коронавирус начал распространяться в Нью-Йорке к середине февраля за несколько недель до первого подтвержденного случая."Большинство (случаев) – явно европейские", - приводит издание слова Харма ван Бакела, генетика из Медицинской школы Икан в Нью-Йорке.США выявлены 432 132 случая заражения коронавирусом, 14 817 человек скончались, почти 24 тысячи выздоровели. Большинство людей в США умерли от коронавируса в городе Нью-Йорк – 4 571.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.