NYP: Обвиняемые в терактах 11 сентября могут избежать казни

Трое подозреваемых в теракте 11 сентября в Нью-Йорке имеют шанс избежать смертной казни, так как апелляционный суд отменил распоряжение министра обороны США Ллойда Остина об отмене досудебной сделки.

Трое подозреваемых в теракте 11 сентября в Нью-Йорке имеют шанс избежать смертной казни, так как апелляционный суд отменил распоряжение министра обороны США Ллойда Остина об отмене досудебной сделки.

Как передает Report , об этом сообщает New York Post.

Суд аннулировал досудебное соглашение, достигнутое между прокуратурой и обвиняемыми — Халидом Шейхом Мухаммадом, Валидом бин Атташем и Мустафой аль-Хаусави, которое позволяло обвиняемым признать вину в обмен на замену смертного приговора на пожизненное заключение.

Министр обороны не добился отмены этих соглашений, что открывает возможность для обвиняемых признать свою вину на предстоящем слушании. Согласно информации в сообщении, у Остина остается шанс оспорить данное судебное решение.