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NYP: Обвиняемые в терактах 11 сентября могут избежать казни

NYP: Обвиняемые в терактах 11 сентября могут избежать казни Трое подозреваемых в теракте 11 сентября в Нью-Йорке имеют шанс избежать смертной казни, так как апелляционный суд отменил распоряжение министра обороны США Ллойда Остина об отмене досудебной сделки.
Другие страны
1 января 2025 г. 04:16
NYP: Обвиняемые в терактах 11 сентября могут избежать казни

Трое подозреваемых в теракте 11 сентября в Нью-Йорке имеют шанс избежать смертной казни, так как апелляционный суд отменил распоряжение министра обороны США Ллойда Остина об отмене досудебной сделки.

Как передает Report, об этом сообщает New York Post.

Суд аннулировал досудебное соглашение, достигнутое между прокуратурой и обвиняемыми — Халидом Шейхом Мухаммадом, Валидом бин Атташем и Мустафой аль-Хаусави, которое позволяло обвиняемым признать вину в обмен на замену смертного приговора на пожизненное заключение.

Министр обороны не добился отмены этих соглашений, что открывает возможность для обвиняемых признать свою вину на предстоящем слушании. Согласно информации в сообщении, у Остина остается шанс оспорить данное судебное решение.

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