NYP: Байден проводит отпуск в особняке за $20 млн и ничего за это не платит

NYP: Байден проводит отпуск в особняке за $20 млн и ничего за это не платит

Президент США Джо Байден в рамках своего летнего отпуска проживает в прибрежном особняке на острове Киава, штат Южная Каролина.

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