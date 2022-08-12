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NYP: Байден проводит отпуск в особняке за $20 млн и ничего за это не платит

NYP: Байден проводит отпуск в особняке за $20 млн и ничего за это не платит Президент США Джо Байден в рамках своего летнего отпуска проживает в прибрежном особняке на острове Киава, штат Южная Каролина.
Другие страны
12 августа 2022 г. 08:14
NYP: Байден проводит отпуск в особняке за $20 млн и ничего за это не платит

Президент США Джо Байден в рамках своего летнего отпуска проживает в прибрежном особняке на острове Киава, штат Южная Каролина.

Как передает Report, об этом пишет New York Post со ссылкой на источники.

По информации издания, глава Белого дома и его семья абсолютно бесплатно живут в поместье стоимостью 20 млн долларов.

Отмечается, что дом Байдену предоставила одна из давних спонсоров Демократической партии Мария Олвин. Речь идет об особняке, в котором есть девять спален, несколько бассейнов и достаточно большая территория вокруг.

"Они останавливались здесь раньше, и ничего не платят. Они никогда не платили. Они просто друзья", - указал источник NYP.

При этом, по информации издания, чета Байденов знакома с хозяйкой особняка около 10 лет, а Олвин не раз вкладывалась в избирательные кампании нынешнего главы государства, в том числе в ходе выборов 2020 года.

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