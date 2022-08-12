NYP: Байден проводит отпуск в особняке за $20 млн и ничего за это не платит

Президент США Джо Байден в рамках своего летнего отпуска проживает в прибрежном особняке на острове Киава, штат Южная Каролина.
Как передает Report, об этом пишет
По информации издания, глава Белого дома и его семья абсолютно бесплатно живут в поместье стоимостью 20 млн долларов.
Отмечается, что дом Байдену предоставила одна из давних спонсоров Демократической партии Мария Олвин. Речь идет об особняке, в котором есть девять спален, несколько бассейнов и достаточно большая территория вокруг.
"Они останавливались здесь раньше, и ничего не платят. Они никогда не платили. Они просто друзья", - указал источник NYP.
При этом, по информации издания, чета Байденов знакома с хозяйкой особняка около 10 лет, а Олвин не раз вкладывалась в избирательные кампании нынешнего главы государства, в том числе в ходе выборов 2020 года.