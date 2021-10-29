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Нынешний глава ВОЗ стал единственным кандидатом на переизбрание

Нынешний глава ВОЗ стал единственным кандидатом на переизбрание Государства - члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выдвинули кандидатуру нынешнего генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса на второй пятилетний срок.
Другие страны
29 октября 2021 г. 16:09
Нынешний глава ВОЗ стал единственным кандидатом на переизбрание

Государства - члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выдвинули кандидатуру нынешнего генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса на второй пятилетний срок.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении секретариата ВОЗ.

Предложения 28 государств-членов из всех регионов были получены к установленному сроку. "Они предложили единого кандидата - нынешнего главу организации Тедроса Аданома Гебрейесуса", - говорится в заявлении.

Следующий генеральный директор ВОЗ будет назначен по итогам голосования на 75-ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2022 года. Допускается однократное продление полномочий действующего генерального директора организации.

Срок полномочий следующего главы организации "начнется 16 августа 2022 года", уточнили в ВОЗ.

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Версия на английском языке Current head of WHO becomes only candidate for re-election

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