Нынешний глава государства лидирует на президентских выборах в Австрии

Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен набирает 55,4% голосов на выборах главы государства и может рассчитывать на победу уже в первом туре.

Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен набирает 55,4% голосов на выборах главы государства и может рассчитывать на победу уже в первом туре.

Как передает Report, таковы первичные результаты обработки бюллетеней, которые представил в воскресенье телеканал ORF.

Результаты будут незначительно меняться по мере подсчета голосов. Если Ван дер Беллен получит более 50%, то второго тура не потребуется.

За ним следуют кандидат от правопопулистской Австрийской партии свободы Вальтер Розенкранц (18,4%) и независимый кандидат Тассило Валлентин (8,4%). Лидер левоцентристской Пивной партии Доминик Влацни получает 8,2%.

Всего свои кандидатуры выставили семь человек, что стало для страны рекордом.