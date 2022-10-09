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Нынешний глава государства лидирует на президентских выборах в Австрии

Нынешний глава государства лидирует на президентских выборах в Австрии Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен набирает 55,4% голосов на выборах главы государства и может рассчитывать на победу уже в первом туре.
Другие страны
9 октября 2022 г. 20:47
Нынешний глава государства лидирует на президентских выборах в Австрии

Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен набирает 55,4% голосов на выборах главы государства и может рассчитывать на победу уже в первом туре.

Как передает Report, таковы первичные результаты обработки бюллетеней, которые представил в воскресенье телеканал ORF.

Результаты будут незначительно меняться по мере подсчета голосов. Если Ван дер Беллен получит более 50%, то второго тура не потребуется.

За ним следуют кандидат от правопопулистской Австрийской партии свободы Вальтер Розенкранц (18,4%) и независимый кандидат Тассило Валлентин (8,4%). Лидер левоцентристской Пивной партии Доминик Влацни получает 8,2%.

Всего свои кандидатуры выставили семь человек, что стало для страны рекордом.

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Версия на азербайджанском языке Avstriyada prezident seçkilərində hazırkı dövlət başçısı liderlik edir

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