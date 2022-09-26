NYT: Путин может применить тактическое ядерное оружие

Президент России Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие, но пока нет доказательств того, что он перемещает это оружие или готовит такой удар.

Президент России Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие, но пока нет доказательств того, что он перемещает это оружие или готовит такой удар.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом пишет издание The New York Times.

По мнению представителей из администрации США, Путин может применить ядерное оружие в ходе демонстрационного взрыва над Черным морем, Северным Ледовитым океаном или на территории Украины.

Эксперты считают, что вряд ли президент РФ решится на это, учитывая реакцию со стороны Запада и союзников Москвы, таких как Китай и Индия. Последние озвучили свою самую жесткую критику в отношении применения ядерного оружия Россией.