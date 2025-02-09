NY Post: Трамп поручил своему помощнику организовать встречи по Украине

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что у него есть конкретный план по завершению конфликта в Украине и призвал своего помощника по национальной безопасности Майка Уолтца организовать встречи по этой теме.
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"Надеюсь, это будет быстро, - сказал Трамп о завершении конфликта. - Эта война в Украине просто ужасна. Я хочу покончить с этим чертовым безумием".
В какой-то момент к нему присоединился Уолтц, к которому обратился президент: "Давайте организовывать эти встречи, они хотят встретиться".
СМИ также сообщало о телефонном разговоре Трампа с президентом России Владимиром Путиным.