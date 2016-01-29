В США задержана пособница сбежавшего из тюрьмы преступника иранского происхождения

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Американские власти задержали 44-летнюю Нушафарьян Раваги, которая, предположительно, помогла осуществить побег из тюрьмы в Санта-Ане (штат Калифорния) трем особо опасным преступникам - 43-летнему Баку Дуонгу, 20-летнему Джонатану Тье и 37-летнему Хусейну Найери. Об этом сообщает Report со ссылкой на "ABC News".

В ходе следствия выяснилось, что Хусейн Найери присутствовал на уроках Н.Раваги, и между ними возникли отношения. Накопив информацию в поисковой системе "Google", Н.Раваги передала их Х.Найери для осуществления побега. Отмечается, что Н.Раваги также удалось передать в тюрьму оружие и пилу, чтобы распилить решетки в камере.

В информации говорится, что Н.Раваги отвергла все обвинения.

Ранее сообщалось, что полиция задержала пятерых возможных сообщников беглецов, которые, по данным следствия, передали в тюрьму инструменты, необходимые для организации побега. Но ни один из беглых преступников пока не задержан.

Следствие пришло к заключению, что инициатором и автором плана побега был Хосейн Наери – иранец, отслуживший в морской пехоте США. Прокурор Хизер Браун, расследующая этот дерзкий побег и выражающая недоумение по поводу того, почему столь опасный преступник не содержался в тюрьме особого режима, назвала его в беседе с журналистом "вторым Ганнибалом Лектером" (маньяк из кинотриллера "Молчание ягнят" – прим.ред.).

За информацию о местонахождении беглых преступников объявлена награда – 50 тыс. долларов.