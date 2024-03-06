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Нуман Куртулмуш: Политика Запада - основная причина сегодняшнего хаоса в мире

Нуман Куртулмуш: Политика Запада - основная причина сегодняшнего хаоса в мире Страны Африки должны объединить усилия, чтобы стереть следы многовекового колониализма и империализма на континенте.
Другие страны
6 марта 2024 г. 17:52
Нуман Куртулмуш: Политика Запада - основная причина сегодняшнего хаоса в мире

Страны Африки должны объединить усилия, чтобы стереть следы многовекового колониализма и империализма на континенте.

Как сообщает Report, об этом заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш на мероприятии, организованном молодежным фондом Организации исламского сотрудничества в Кот-Д'Ивуаре.

Куртулмуш напомнил, что страны Запада на протяжении столетий проводили колониальную политику в Африке, лишили свободы миллионы людей.

"Однако сегодня жители этих стран должны стереть следы многовекового колониализма и империализма. Совместными усилиями мы должны добиться развития всех бывших колоний", - сказал он.

Куртулмуш также подчеркнул, что политика Запада является основной причиной царящих сегодня в мире хаоса и несправедливости.

"В наиболее сложном положении находятся именно мусульманские страны, несмотря на свой широкий потенциал и возможности. Мусульмане составляют 20% населения мира, однако доля мусульманских стран в мировом производстве составляет лишь 10%. В целом современный миропорядок не является справедливым и должен быть реорганизован", - добавил политик.

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Версия на английском языке Turkish parliament speaker: Traces of colonialism in Africa must be erased
Версия на азербайджанском языке Türkiyə parlamentinin sədri: Afrikadakı kolonializm izləri silinməlidir

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