Нуман Куртулмуш: Политика Запада - основная причина сегодняшнего хаоса в мире

Страны Африки должны объединить усилия, чтобы стереть следы многовекового колониализма и империализма на континенте.

Страны Африки должны объединить усилия, чтобы стереть следы многовекового колониализма и империализма на континенте.

Как сообщает Report, об этом заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш на мероприятии, организованном молодежным фондом Организации исламского сотрудничества в Кот-Д'Ивуаре.

Куртулмуш напомнил, что страны Запада на протяжении столетий проводили колониальную политику в Африке, лишили свободы миллионы людей.

"Однако сегодня жители этих стран должны стереть следы многовекового колониализма и империализма. Совместными усилиями мы должны добиться развития всех бывших колоний", - сказал он.

Куртулмуш также подчеркнул, что политика Запада является основной причиной царящих сегодня в мире хаоса и несправедливости.

"В наиболее сложном положении находятся именно мусульманские страны, несмотря на свой широкий потенциал и возможности. Мусульмане составляют 20% населения мира, однако доля мусульманских стран в мировом производстве составляет лишь 10%. В целом современный миропорядок не является справедливым и должен быть реорганизован", - добавил политик.