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Нуланд заявила, что США не намерены прекращать поставки оружия Украине

Нуланд заявила, что США не намерены прекращать поставки оружия Украине Соединенные Штаты не намерены прекращать поставки вооружения Украине.
Другие страны
24 февраля 2023 г. 03:22
Нуланд заявила, что США не намерены прекращать поставки оружия Украине
Виктория Нуланд

Соединенные Штаты не намерены прекращать поставки вооружения Украине.

Как сообщает Report, об этом заявила в интервью ТАСС заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"До тех пор, пока Украине нужно бороться за свое выживание против российских атак, мы будем поддерживать способность Украины защищать себя и восстановить свою территориальную целостность и суверенитет", - сказала она, отвечая на вопрос о том, будут ли США продолжать поставлять вооружения в Украину.

Ранее В.Нуланд сообщила, что Запад рассматривает варианты поставки Украине истребителей-бомбардировщиков четвертого и пятого поколений.

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