Нуланд заявила, что США не намерены прекращать поставки оружия Украине

Соединенные Штаты не намерены прекращать поставки вооружения Украине.

Соединенные Штаты не намерены прекращать поставки вооружения Украине.

Как сообщает Report , об этом заявила в интервью ТАСС заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"До тех пор, пока Украине нужно бороться за свое выживание против российских атак, мы будем поддерживать способность Украины защищать себя и восстановить свою территориальную целостность и суверенитет", - сказала она, отвечая на вопрос о том, будут ли США продолжать поставлять вооружения в Украину.

Ранее В.Нуланд сообщила, что Запад рассматривает варианты поставки Украине истребителей-бомбардировщиков четвертого и пятого поколений.