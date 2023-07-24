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Нуланд станет и.о. первого замгоссекретаря США с 29 июля

Нуланд станет и.о. первого замгоссекретаря США с 29 июля Виктория Нуланд станет исполняющей обязанности первого заместителя госсекретаря США с 29 июля.
Другие страны
24 июля 2023 г. 19:08
Нуланд станет и.о. первого замгоссекретаря США с 29 июля

Виктория Нуланд станет исполняющей обязанности первого заместителя госсекретаря США с 29 июля.

Как передает Report, об этом говорится в обнародованном письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

В нем отмечается, что Уэнди Шерман, объявившая в мае о намерении уйти с госслужбы, покинув пост первого заместителя главы американского внешнеполитического ведомства, будет работать по 28 июля включительно. "Президент [США Джо] Байден попросил Викторию Нуланд исполнять обязанности первого заместителя госсекретаря после ухода Уэнди до момента утверждения [Сенатом Конгресса] в должности следующего первого заместителя госсекретаря", - уточняется в документе.

Нуланд с мая 2021 года является заместителем госсекретаря США по политическим делам.

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