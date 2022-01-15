Нуланд: США подготовили 18 сценариев действий на случай вторжения РФ в Украину

Администрация президента США Джо Байдена подготовила 18 различных сценариев действий на случай предполагаемого на Западе "российского вторжения" на Украину.

Администрация президента США Джо Байдена подготовила 18 различных сценариев действий на случай предполагаемого на Западе "российского вторжения" на Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд в интервью в британской газете Financial Times.

"Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. <...> Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо [агрессивный] шаг", - отметила дипломат.

Нуланд подчеркнула, что санкции против РФ со стороны США и европейских стран могут отличаться друг от друга. "Иногда что-то дается нам тяжелее, чем Европе, а иногда - наоборот", - сказала она. Вместе с тем она подчеркнула, что Вашингтон ведет переговоры с европейскими союзниками относительно возможного ответа на действия России, который бы учитывал интересы жителей западных государств.

Комментируя прошедшие на текущей неделе переговоры по гарантиям безопасности между делегациями США и РФ, Нуланд заявила, что сторонам удалось услышать озабоченности друг друга, однако серьезная дискуссия еще не начиналась. "На данный момент мы лишь услышали [опасения] друг друга, - сказала она. - Мы не начинали тот тип переговоров, который мы должны были бы [начать] для попытки достигнуть соглашений. В особенности, если онихотят, чтобы эти соглашения были юридически обязывающими. Поэтому нам понадобится больше времени".

При этом, как добавила Нуланд, Вашингтон заинтересован в продолжении переговоров с Москвой. "Мы верим, что мы можем снизить напряженность и добиться прогресса по некоторым из тем посредством дипломатии, - заявила дипломат. - Мы надеемся и ожидаем, что Москва останется за столом переговоров и [будет вести дискуссии] по ряду вопросов, но выбор за [президентом РФ Владимиром] Путиным". Нуланд также отдельно остановилась на том, что переговоры "должны вестись на основе взаимности". "У них есть требования, но у нас также есть озабоченности", - заключила она.