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Нуланд: США отреагируют на возможный ядерный удар РФ по Украине

Нуланд: США отреагируют на возможный ядерный удар РФ по Украине США в случае возможного ядерного удара России по территории Украины не оставят ее наедине.
Другие страны
22 апреля 2022 г. 21:52
Нуланд: США отреагируют на возможный ядерный удар РФ по Украине

США в случае возможного ядерного удара России по территории Украины не оставят ее наедине.

Как передает Report, об этом заявила "Европейской правде" заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"И хотя сейчас уже речь идет о военных преступлениях, за которые Путину придется отвечать, но использование такого оружия выведет ситуацию на принципиально новый уровень. И мы обеспечим, чтобы эти последствия произошли", - заверила она.

На уточняющий вопрос, какие последствия имеются в виду, Нуланд прямо отвечать не стала.

"Я считаю, что в этих условиях лучше воздержаться от этих деталей. Могу лишь заверить: даже по сравнению с теми высокими потерями, той высокой ценой, которую для России имеет нынешняя агрессия - в этом случае цена действий Путина будет просто астрономической", - заявила она.

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Версия на азербайджанском языке Nuland: "Rusiyanın hər cür silahdan istifadə etməsinə hazır olmalıyıq"

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