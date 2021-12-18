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Нуланд: США открыты для консультаций с РФ

Нуланд: США открыты для консультаций с РФ Власти США ожидают от РФ деэскалации в вопросе ситуации вокруг Украины, открыты для консультаций в формате Россия - НАТО, а также в формате Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Другие страны
18 декабря 2021 г. 01:29
Нуланд: США открыты для консультаций с РФ

Власти США ожидают от РФ деэскалации в вопросе ситуации вокруг Украины, открыты для консультаций в формате Россия - НАТО, а также в формате Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила в четверг, общаясь с европейскими журналистами.

Как отметила Нуланд, США и их союзники в Европе "серьезно обеспокоены наращиванием РФ сил вокруг границ Украины", в связи с чем они призывают РФ к деэскалации и применению дипломатического подхода. "Речь идет о суверенитете и территориальной целостности независимого государства - Украины... Речь идет о праве НАТО принимать свои собственные решения,... о более широкой архитектуре европейской безопасности... В более широком смысле речь идет о базовых правилах поведения в международной системе, которые ясно дают понять, что одна страна не может менять границы другой силой, одна страна не может диктовать другой свой выбор и решения касательно внешней политики", - сказала Нуланд.

"Мы ожидаем от России деэскалации. Мы открыты к соответствующим консультациям в формате НАТО - Россия, в формате ОБСЕ. У США и России также есть стратегический диалог по контролю над вооружениями, в котором мы (США – ред.) тесно координируем свои действия с нашими европейскими союзниками. Но мы также очень четко заявляем,… что если Россия предпочтет не путь деэскалации, а выберет путь дальнейшей агрессии, то это повлечет серьезные последствия. Мы работаем вместе (с союзниками), чтобы гарантировать единство в... нашей готовности на случай, если наступит этот печальный день", - добавила она.

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Версия на азербайджанском языке Nuland: “ABŞ Rusiya ilə məsləhətləşmələrə açıqdır”

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