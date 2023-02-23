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Нуланд: США обсуждают поставку Киеву истребителей 4-го и 5-го поколений

Нуланд: США обсуждают поставку Киеву истребителей 4-го и 5-го поколений Запад рассматривает варианты поставки Украине истребителей-бомбардировщиков четвертого и пятого поколений.
Другие страны
23 февраля 2023 г. 21:06
Нуланд: США обсуждают поставку Киеву истребителей 4-го и 5-го поколений

Запад рассматривает варианты поставки Украине истребителей-бомбардировщиков четвертого и пятого поколений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в открытом интервью газете The Washington Post, которое транслировалось в прямом эфире в интернете, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Мы продолжаем вести эти переговоры как внутри американской администрации, рассматривая долгосрочные потребности Киева в противовоздушной обороне, так и с Украиной. Некоторые страны в Европе заинтересованы в предоставлении этих самолетов. И, как ранее заявил президент США Джо Байден, это решение предстоит принимать им", - заявила дипломат, отвечая на просьбу уточнить, идет ли речь о возможности предоставления Западом Киеву истребителей 4-го и 5-го поколений.

"Но, опять-таки: речь идет о меняющейся картине, при которой мы рассматриваем, что именно нужно Украине", - добавила Нуланд.

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Версия на азербайджанском языке Nuland: “Qərb Ukraynaya beşinci nəsil qırıcı təyyarələrin tədarükünü nəzərdən keçirir”

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