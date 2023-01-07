NTV: В Японии из-за угроз взрыва самолета отменили 63 авиарейса

В Японии из-за угроз о подложенной бомбе после вынужденной посадки самолета Jetstar в аэропорту Тюбу отменили еще 63 авиарейса, а четыре были вынуждены поменять пункт назначения.

В Японии из-за угроз о подложенной бомбе после вынужденной посадки самолета Jetstar в аэропорту Тюбу отменили еще 63 авиарейса, а четыре были вынуждены поменять пункт назначения.

Как передает Report, об этом сообщает Nippon Television Network .

Ранее телеканал NHK подчеркнул, что пассажирский самолет авиакомпании Jetstar, следовавший из токийского аэропорта Нарита в Фукуоку, совершил вынужденную посадку в аэропорту города Нагоя.

По данным полиции, причиной посадки стало поступившее сообщение об угрозе взрыва. Правоохранительные органы расследовали ситуацию. По информации NHK, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Тюбу в Нагое закрыта.