NTV: Мерц планирует лишь краткий визит в США 18 августа

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует лишь краткий визит в Вашингтон 18 августа.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По его информации, Мерц прибудет в Белый дом в понедельник около полудня. Обратный вылет запланирован примерно на 17:00 или 18:00.

В этот день сначала пройдет личная встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Только после этого состоятся переговоры с лидерами стран Европы и генсеком НАТО, которые сопровождают Зеленского. Как ожидается, стороны обсудят гарантии безопасности для Украины, территориальные проблемы и процедурные вопросы, такие как необходимость прекращения огня перед переговорами о мирном соглашении, указывает NTV.

О своем участии во встрече заявили канцлер ФРГ Фридрих Мерц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александер Стубб, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.