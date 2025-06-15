НПЗ в Хайфе получил локальные повреждения в результате ракетного обстрела

Нефтеперерабатывающий завод в израильском городе Хайфе получил локальные повреждения в результате ракетного обстрела Ираном.

Нефтеперерабатывающий завод в израильском городе Хайфе получил локальные повреждения в результате ракетного обстрела Ираном.

Как передает Report со ссылкой на Times of Israel, об этом сообщил оператор объекта.



"Трубопроводы и линии электропередачи между объектами на нефтеперерабатывающем комплексе Базан в северном городе Хайфа получили локальные повреждения в результате ночного ракетного обстрела со стороны Ирана", - говорится в сообщении.

Компания заявляет, что переработка частично продолжается, хотя многие объекты на площадке закрыты. Сведений о жертвах нет.

Отметим, что за ночь по Хайфе было выпущено около 40 ракет, а один снаряд попал в жилой дом в соседнем городе Тамра, в результате чего погибли четыре человека.