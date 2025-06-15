О нас

НПЗ в Хайфе получил локальные повреждения в результате ракетного обстрела

НПЗ в Хайфе получил локальные повреждения в результате ракетного обстрела Нефтеперерабатывающий завод в израильском городе Хайфе получил локальные повреждения в результате ракетного обстрела Ираном.
Другие страны
15 июня 2025 г. 12:43
НПЗ в Хайфе получил локальные повреждения в результате ракетного обстрела

Нефтеперерабатывающий завод в израильском городе Хайфе получил локальные повреждения в результате ракетного обстрела Ираном.

Как передает Report со ссылкой на Times of Israel, об этом сообщил оператор объекта.

"Трубопроводы и линии электропередачи между объектами на нефтеперерабатывающем комплексе Базан в северном городе Хайфа получили локальные повреждения в результате ночного ракетного обстрела со стороны Ирана", - говорится в сообщении.

Компания заявляет, что переработка частично продолжается, хотя многие объекты на площадке закрыты. Сведений о жертвах нет.

Отметим, что за ночь по Хайфе было выпущено около 40 ракет, а один снаряд попал в жилой дом в соседнем городе Тамра, в результате чего погибли четыре человека.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hayfa Neft Emalı Zavodu raket hücumundan sonra zədələnib
Версия на английском языке Haifa oil refinery sustains localized damage in Iranian rocket strike

Другие новости из категории

Число погибших при атаках Ирана на Израиль возросло до 15, пострадали сотни человек
Число погибших при атаках Ирана на Израиль возросло до 15, пострадали сотни человек
15 июня 2025 г. 13:42
СМИ: Иран через посредников призвал США остановить удары Израиля
СМИ: Иран через посредников призвал США остановить удары Израиля
15 июня 2025 г. 13:04
Объект Минобороны Ирана в Исфахане подвергся атаке
Объект Минобороны Ирана в Исфахане подвергся атаке
15 июня 2025 г. 12:25
Кац предупреждает о новых ударах: Тегеран превратится в Бейрут
Кац предупреждает о новых ударах: Тегеран превратится в Бейрут
15 июня 2025 г. 12:16
Израиль призвал иранцев покинуть районы около мест производства оружия
Израиль призвал иранцев покинуть районы около мест производства оружия
15 июня 2025 г. 12:03
Жертвами паводка в центральном Вьетнаме стали девять человек
Жертвами паводка в центральном Вьетнаме стали девять человек
15 июня 2025 г. 11:49
На антиправительственный митинг в Лос-Анджелесе вышли 30 тысяч человек
На антиправительственный митинг в Лос-Анджелесе вышли 30 тысяч человек
15 июня 2025 г. 11:06
Пожар в нефтехранилище Шахран в Тегеране взяли под контроль
ВидеоПожар в нефтехранилище Шахран в Тегеране взяли под контроль
15 июня 2025 г. 10:35
Йеменские хуситы ударили по территории Израиля
Йеменские хуситы ударили по территории Израиля
15 июня 2025 г. 09:34
В Солт-Лейк-Сити на митинге произошла стрельба
В Солт-Лейк-Сити на митинге произошла стрельба
15 июня 2025 г. 09:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi