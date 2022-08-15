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НПЗ Шри-Ланки возобновит работу после долгого простоя

НПЗ Шри-Ланки возобновит работу после долгого простоя Крупнейший на Шри-Ланке Сапугаскандинский нефтеперерабатывающий завод (Sapugaskanda, принадлежит Ceylon Petroleum Corporation, CPC) планирует возобновить работу на этой неделе.
Другие страны
15 августа 2022 г. 13:02
НПЗ Шри-Ланки возобновит работу после долгого простоя

Крупнейший на Шри-Ланке Сапугаскандинский нефтеперерабатывающий завод (Sapugaskanda, принадлежит Ceylon Petroleum Corporation, CPC) планирует возобновить работу на этой неделе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом объявил министр энергетики страны Канчан Виджесекер.

НПЗ был закрыт несколько месяцев из-за нехватки нефти. Министр пообещал, что завод запустят, когда на него поступит 100 тыс. тонн нефти. Еще один танкер со 120 тыс. тонн сырья должен прибыть на остров в период с 23 по 29 августа.

Мощность НПЗ Sapugaskanda составляет около 2 млн тонн в год.

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