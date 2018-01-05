Новым вице-президентом Эквадора станет женщина

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Три кандидатуры на пост нового вице-президента Эквадора внесены в национальную ассамблею страны администрацией президента, и все три претендента — женщины.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава эквадорского парламента Хосе Серрано.

В середине декабря суд Эквадора приговорил смещенного с поста вице-президента Хорхе Гласа к шести годам тюремного заключения за преступную деятельность с бразильской строительной компанией Odebrecht. Суд признал, что уже бывший вице-президент виновен в преступном сговоре с компанией и получении от нее "откатов".

Обязанности вице-президента еще в октябре были возложены на Викунью, которая параллельно остается министром жилья. Тогда же Глас был временно снят с должности вице-президента из-за коррупционного скандала, затем он был осужден, а 2 января президент Морено заявил, что Глас окончательно снят со своей должности.

Две других претендентки также возглавляют важные ведомства: Фернанда Эспиноса — МИД, а Альварадо — министерство юстиции.