Новым верховным комиссаром ООН по делам беженцев станет итальянец Филиппо Гранди

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назначит итальянца Филиппо Гранди новым верховным комиссаром всемирной организации по делам беженцев. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь ООН по итогам консультаций с председателями региональных групп государств-членов проинформировал сегодня Генеральную Ассамблею о своем намерении назначить Филиппо Гранди из Италии новым верховным комиссаром ООН по делам беженцев", - говорится в сообщении Дюжаррика.

С 2005 года пост верховного комиссара занимает бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерреш.

Филиппо Гранди с 2010 по 2014 годы занимал пост генерального комиссара Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). В разные годы он работал в представительствах ООН в Афганистане, Судане, Сирии, Турции и Ираке, а также возглавлял гуманитарные операции в Кении, Бенине, Гане, Либерии, Демократической Республике Конго и Йемене.