Новым президентом Индии cтал представитель касты неприкасаемых

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Новым президентом Индии стал Рам Натх Ковинд, выдвинутый правящей Индийской народной партией.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в избирательной комиссии. Он набрал более 65% голосов выборщиков.

Ковинд стал 14 президентом страны с 1950 года, и вторым президентом из далитов - одной из низших каст "неприкасаемых". Полномочия нынешнего президента Пранаба Мукерджи истекают 24 июля, 25 июля вступит в должность Ковинд.

Ковинд родился 1 октября 1945 года в Соединенных провинциях Британской Индии (ныне штат Уттар-Прадеш) в семье далитов. 16 лет работал адвокатом в Высоком суде Дели и Верховном суде страны. В августе 2015 года был назначен губернатором штата Бихар.

Касты неприкасаемых в традиционном индуизме считаются низшими. Однако Конституция 1950 года отменила сословные и кастовые привилегии, хотя предрассудки и сохраняются в обществе.