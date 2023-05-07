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Новым премьером Словакии станет Людовит Одор

Новым премьером Словакии станет Людовит Одор Людовит Одор будет назначен новым премьер-министром Словакии.
Другие страны
7 мая 2023 г. 20:18
Новым премьером Словакии станет Людовит Одор

Людовит Одор будет назначен новым премьер-министром Словакии.

Как передает Report, об этом сообщила на экстренном брифинге президент республики Зузана Чапутова.

"Новым премьер-министром будет назначен действующий заместитель председателя Национального банка Словакии Людовит Одор", - сказала она.

Ранее исполняющий обязанности главы правительства Эдуард Хегер объявил о намерении сложить полномочия. В соответствии с законодательством вместе с ним уходит в отставку и весь его кабинет.

Чапутова сказала, что она приступит к формированию правительства, состоящего из не выдвинутых политическими партиями чиновников, через неделю. Президент уже составила список новых министров, но пока воздержится от его публикации. До создания официального кабмина его обязанности будет исполнять правительство Хегера.

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