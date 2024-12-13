Новым премьером Франции назначен Франсуа Байру

Новым премьер-министром Франции назначен лидер центристской партии "Демократическое движение" (MoDem) Франсуа Байру.

Новым премьер-министром Франции назначен лидер центристской партии "Демократическое движение" (MoDem) Франсуа Байру.

Как передает Report, об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

В Матиньонском дворце состоится церемония передачи власти от уходящего премьера Мишеля Барнье новому главе Кабмина.

73-летний Байру - ветеран французской политики. В 1993-1997 годах он был министром нацобразования. В 2017 году недолго возглавлял Минюст. Выдвигался кандидатом на президентских выборах, которые проводились в 2002-м, 2007-м и 2012-м годах.

Его партия входит в пропрезидентскую политическую коалицию "Вместе".

Отметим, что правая и левая оппозиция Франции ранее пригрозила вновь сместить премьер-министра, если президент Эмманюэль Макрон не предложит нового кандидата не из своего лагеря.