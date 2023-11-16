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Новым премьер-министром Люксембурга станет Люк Фриден

Новым премьер-министром Люксембурга станет Люк Фриден Новым премьер-министром Люксембурга будет назначен экс-министр финансов Люк Фриден.
Другие страны
16 ноября 2023 г. 15:02
Новым премьер-министром Люксембурга станет Люк Фриден

Новым премьер-министром Люксембурга будет назначен экс-министр финансов Люк Фриден.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Le Quotidien.

При этом уходящий премьер Ксавье Беттель не покинет правительство - он получит посты вице-премьера, министра иностранных дел и внешней торговли. Пост министра финансов, важнейший для банковской столицы Евросоюза, займет Жиль Рот.

Ветеран европейской дипломатии, глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн, который занимал этот пост в течение 19 лет - с 2004 года, покинет правительство.

В пятницу утром новый кабинет принесет присягу великому герцогу Люксембурга Анри.

Изменения в правительстве отражают итоги парламентских выборов 8 октября, на которых победила Христианско-социальная народная партия, членами которой являются Люк Фриден и Жиль Рот. Она набрала 29,21% голосов, тогда как Демократическая партия Ксавье Беттеля заняла лишь третье место с 18,7% голосов. Они сформировали коалицию, пост главы правительства занял глава избирательного списка победившей партии.

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Версия на английском языке Ex-finance minister Frieden becomes Luxembourg's new PM

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