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Новым премьер-министром Франции назначат Элизабет Борн

Новым премьер-министром Франции назначат Элизабет Борн Новым премьер-министром Франции будет назначена Элизабет Борн.
Другие страны
16 мая 2022 г. 19:40
Новым премьер-министром Франции назначат Элизабет Борн

Новым премьер-министром Франции будет назначена Элизабет Борн.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, отмечается, что Борн находится в Елисейском дворце, назначение ее на должность состоится до 20:00 16 мая.

Борн станет второй женщиной в истории Франции, назначенной на пост премьер-министра. До нее данный пост занимала Эдит Крессон.

Элизабет Борн с 2019 по 2020 год занимала должность министра комплексных экологических преобразований Франции, с 2020 года была министром труда, занятости и интеграции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра страны Жана Кастекса.

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Версия на английском языке Macron appoints Elisabeth Borne as prime minister
Версия на азербайджанском языке Fransanın yeni baş naziri Elizabet Born olacaq

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