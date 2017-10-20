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    Новым премьер-министром Чехии может стать миллиардер

    Ожидается, что около 30% голосов на выборах получит движение ANO, созданное миллиардером и медиамагнатом Андреем Бабишем

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ 20 и 21 октября в Чехии  проходят парламентские выборы. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, ожидается, что около 30 процентов голосов на них получит центристское популистское движение ANO, созданное в 2011 году миллиардером и медиамагнатом Андреем Бабишем. 

    Главным спонсором партии является агрохимический конгломерат Бабиша "Агроферт".

    За четверть века после распада Чехословакии многие чехи разочаровались в традиционных политических партиях, погрязших в коррупционных скандалах. Бабиш, который занимает второе место в списке самых богатых людей страны и которого часто сравнивают с Дональдом Трампом, обещает навести в ней порядок. При этом он не скупится на жесткие высказывания: представителей традиционных партий он называет идиотами, а журналистов - болванами. Это также привлекает многих избирателей.

    Впрочем, в последние месяцы Бабиш сам оказался в центре нескольких скандалов. В июне он был вынужден уйти с поста министра финансов из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов. В октябре ему предъявили обвинения в мошенничестве по делу, связанному с получением субсидий ЕС на сумму в 2 млн евро. Кроме того, Бабиша обвиняют в том, что в прошлом он сотрудничал с чехословацкими спецслужбами, а сейчас - использует приобретенные им в последние годы СМИ, чтобы атаковать своих соперников.

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