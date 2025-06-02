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Новым председателем Генассамблеи ООН станет Анналена Бербок

Новым председателем Генассамблеи ООН станет Анналена Бербок Экс-министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок избрана новым председателем Генеральной ассамблеи ООН.
Другие страны
2 июня 2025 г. 19:30
Новым председателем Генассамблеи ООН станет Анналена Бербок

Экс-министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок избрана новым председателем Генеральной ассамблеи ООН.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, трансляцию голосования вела организация.

"Как председатель Генассамблеи, я буду участвовать в диалоге, который строится на доверии, со всеми странами-членами. Моя дверь всегда будет открыта для всех", - заявила Бербок после голосования.

Экс-глава немецкого МИД получила 167 голосов, и этого хватило для победы. Бербок поблагодарила проголосовавших за поддержку и доверие.

Инаугурация должна будет пройти 9 сентября.

Западные СМИ напоминают, что выборы председателя в ходе пленарной сессии ГА ООН являются формальной процедурой, а сам пост председателя является церемониальным.

Ранее 44-летняя Бербок заявила, что в случае своего избрания намерена стать "объединителем" и служить всем членам ООН одинаково. Своими приоритетами она назвала гендерное равенство и защиту климата.

Бербок занимала пост главы МИД ФРГ с 2021 по 2025 год. Также она являлась сопредседателем партии "Союз 90/Зеленые" с 2018 по 2022 год.

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Версия на английском языке Annalena Baerbock elected as President of UN General Assembly
Версия на азербайджанском языке Annalena Berbok BMT Baş Assambleyasının Prezidenti seçilib

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