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Новым послом США в Турции станет Джефф Флэйк

Новым послом США в Турции станет Джефф Флэйк Сенат США утвердил Джеффа Флэйка послом в Турции.
Другие страны
27 октября 2021 г. 01:44
Новым послом США в Турции станет Джефф Флэйк
Джефф Флэйк

Сенат США утвердил Джеффа Флэйка послом в Турции.

Ожидается, что Флэйк сменит нынешнего посла США в Турции Дэвида Саттерфилда в ближайшем будущем.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в июле 2021 года президент США Джозеф Байден назначил Флэйка послом. После того, как 20 октября комитет Сената по международным отношениям одобрил кандидатуру Флэйка, документ был отправлен на окончательное голосование в Генеральную ассамблею Сената.

Несмотря на то, что он был республиканцем, Флэйк, который поддерживал кандидата от демократов Байдена на президентских выборах 2020 года, являлся сенатором от Аризоны с 2013 по 2019 гг. и членом Палаты представителей с 2001 по 2013 годы.

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