Новым послом США в России впервые назначена женщина

Сенат Конгресса США утвердил Линн Трейси на пост американского посла в России. Вашингтон впервые направляет женщину на должность главы дипкорпуса в Москву.
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Президент США Джо Байден выдвинул Трейси на должность главы американского диппредставительства в РФ в сентябре.
В конце ноября Трейси на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных утверждению ее кандидатуры, заявила, что согласна с санкционным курсом Вашингтона в отношении Москвы и поддерживает дальнейшее ужесточение антироссийских рестрикций. Она отметила, что будет считать приоритетом освобождение находящихся под стражей в РФ американцев.
Трейси тогда подчеркнула, что дальнейший диалог между Москвой и Вашингтоном по выработке новых соглашений в сфере контроля над вооружениями возможен после того, как Россия разрешит представителям США возобновить инспекции в рамках Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Кроме того, она сказала, что рассчитывает на расширение каналов связи между Москвой и Вашингтоном.