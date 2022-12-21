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Новым послом США в России впервые назначена женщина

Новым послом США в России впервые назначена женщина Сенат Конгресса США утвердил Линн Трейси на пост американского посла в России. Вашингтон впервые направляет женщину на должность главы дипкорпуса в Москву.
Другие страны
21 декабря 2022 г. 21:37
Новым послом США в России впервые назначена женщина

Сенат Конгресса США утвердил Линн Трейси на пост американского посла в России. Вашингтон впервые направляет женщину на должность главы дипкорпуса в Москву.

Как передает Report, голосование еще продолжается, однако Трейси уже получила более 70 голосов. Этого более чем достаточно ее утверждения.

Президент США Джо Байден выдвинул Трейси на должность главы американского диппредставительства в РФ в сентябре.

В конце ноября Трейси на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных утверждению ее кандидатуры, заявила, что согласна с санкционным курсом Вашингтона в отношении Москвы и поддерживает дальнейшее ужесточение антироссийских рестрикций. Она отметила, что будет считать приоритетом освобождение находящихся под стражей в РФ американцев.

Трейси тогда подчеркнула, что дальнейший диалог между Москвой и Вашингтоном по выработке новых соглашений в сфере контроля над вооружениями возможен после того, как Россия разрешит представителям США возобновить инспекции в рамках Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Кроме того, она сказала, что рассчитывает на расширение каналов связи между Москвой и Вашингтоном.

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