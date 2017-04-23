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    Новым послом Саудовской Аравии в США назначен пилот ВВС

    Новым главой диппредставительства назначен принц Халед бен Сальман Абдель Азиз Аль Сауд

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд произвел кадровые изменения в составе правительства, а также назначил посла в США.

    Как передает Report, новым главой диппредставительства Саудовской Аравии в Вашингтоне назначен принц Халед бен Сальман Абдель Азиз Аль Сауд.

    При этом издание The Straits Times отмечает интересную особенность, что назначенный послом Саудовской Аравии в США принц является пилотом военной авиации.

    По решению аравийского монарха учрежден центр национальной безопасности. От должности отстранен министр по делам государственной службы. Монарх полагает, что министр мог злоупотреблять своими полномочиями. В связи с этим создан специальный комитет по расследованию.

    Кроме того, генеральное инвестиционное управление возглавил Ибрагим аль-Омар.

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