Новым послом Саудовской Аравии в США назначен пилот ВВС

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд произвел кадровые изменения в составе правительства, а также назначил посла в США.

Как передает Report, новым главой диппредставительства Саудовской Аравии в Вашингтоне назначен принц Халед бен Сальман Абдель Азиз Аль Сауд.

При этом издание The Straits Times отмечает интересную особенность, что назначенный послом Саудовской Аравии в США принц является пилотом военной авиации.

По решению аравийского монарха учрежден центр национальной безопасности. От должности отстранен министр по делам государственной службы. Монарх полагает, что министр мог злоупотреблять своими полномочиями. В связи с этим создан специальный комитет по расследованию.

Кроме того, генеральное инвестиционное управление возглавил Ибрагим аль-Омар.