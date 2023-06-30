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Новым исполнительным директором аэропорта Хитроу станет датчанин

Новым исполнительным директором аэропорта Хитроу станет датчанин Новым исполнительным директором лондонского аэропорта Хитроу станет нынешний глава аэропорта Копенгагена Томас Уолдби.
Другие страны
30 июня 2023 г. 16:59
Новым исполнительным директором аэропорта Хитроу станет датчанин

Новым исполнительным директором лондонского аэропорта Хитроу станет нынешний глава аэропорта Копенгагена Томас Уолдби.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Хитроу.

На этом посту Уолдби сменит Джона Холланда-Кея, который занимает должность исполнительного директора лондонского аэропорта последние 10 лет и, как сам пообещал в феврале, до конца этого года сложит полномочия.

Газета Financial Times пишет, что одной из основных задач датского специалиста будет возобновление плана расширения аэропорта и улучшение отношений с авиакомпаниями. Как замечает издание, эти отношения были значительно испорчены после того, как Хитроу существенно повысил аэропортовые сборы в целях компенсации убытков, понесенных из-за простоя во время пандемии коронавируса.

В 2022 году Хитроу принял 61,6 млн пассажиров, продемонстрировав самый большой годовой прирост среди аэропортов Европы. По сравнению с 2021 годом число пассажиров увеличилось более чем в три раза - на 42,2 млн человек. Тем не менее относительно допандемийных показателей пассажиропоток восстановился лишь на 76%. Уже в январе 2023 года аэропорт обслужил 5,4 млн пассажиров, что превысило показатели до начала распространения COVID-19.

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