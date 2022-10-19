Новым главой МВД Великобритании стал Грант Шаппс

Бывший министр транспорта Грант Шаппс назначен новым главой МВД Великобританииı.
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"Член парламента Грант Шаппс назначен главой министерства внутренних дел", - говорится в сообщении.
Во время пребывания на посту премьера Бориса Джонсона Шаппс занимал пост министра транспорта. После его ухода в отставку Шаппс претендовал на пост премьер-министра, однако выбыл из борьбы, после чего поддержал кандидатуру экс-министра финансов Риши Сунака - основного соперника Трасс.
Ранее о своей отставке заявила бывшая глава МВД Суэлла Браверман, причиной она назвала случайную отправку документов коллеге через личную почту, что является нарушением правил работы в правительстве.