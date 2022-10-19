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Новым главой МВД Великобритании стал Грант Шаппс

Новым главой МВД Великобритании стал Грант Шаппс Бывший министр транспорта Грант Шаппс назначен новым главой МВД Великобританииı.
Другие страны
19 октября 2022 г. 21:47
Новым главой МВД Великобритании стал Грант Шаппс

Бывший министр транспорта Грант Шаппс назначен новым главой МВД Великобританииı.

Как передает Report, об этом сообщается на странице правительства королевства в Twitter.

"Член парламента Грант Шаппс назначен главой министерства внутренних дел", - говорится в сообщении.

Во время пребывания на посту премьера Бориса Джонсона Шаппс занимал пост министра транспорта. После его ухода в отставку Шаппс претендовал на пост премьер-министра, однако выбыл из борьбы, после чего поддержал кандидатуру экс-министра финансов Риши Сунака - основного соперника Трасс.

Ранее о своей отставке заявила бывшая глава МВД Суэлла Браверман, причиной она назвала случайную отправку документов коллеге через личную почту, что является нарушением правил работы в правительстве.

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