Новым главой МВД Великобритании стал Грант Шаппс

Бывший министр транспорта Грант Шаппс назначен новым главой МВД Великобританииı.

Бывший министр транспорта Грант Шаппс назначен новым главой МВД Великобританииı.

Как передает Report , об этом сообщается на странице правительства королевства в Twitter.

"Член парламента Грант Шаппс назначен главой министерства внутренних дел", - говорится в сообщении.

Во время пребывания на посту премьера Бориса Джонсона Шаппс занимал пост министра транспорта. После его ухода в отставку Шаппс претендовал на пост премьер-министра, однако выбыл из борьбы, после чего поддержал кандидатуру экс-министра финансов Риши Сунака - основного соперника Трасс.

Ранее о своей отставке заявила бывшая глава МВД Суэлла Браверман, причиной она назвала случайную отправку документов коллеге через личную почту, что является нарушением правил работы в правительстве.