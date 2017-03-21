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    Новым главой МВД Франции назначен Матиас Фекль

    Перед этим в отставку с поста министра внутренних дел Франции ушел Бруно Ле Ру

    Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Новым главой МВД Франции назначен госсекретарь страны по делам внешней торговли Матиас Фекль.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу французского президента.

    Перед этим в отставку с поста министра внутренних дел Франции ушел Бруно Ле Ру. Это произошло в связи с политическим скандалом вокруг его дочерей. Дочери Бруно Ле Ру, как отмечает Reuters, во время летних каникул работали во французском парламенте.

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