Новым главой МВД Франции назначен Матиас Фекль

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Новым главой МВД Франции назначен госсекретарь страны по делам внешней торговли Матиас Фекль.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу французского президента.

Перед этим в отставку с поста министра внутренних дел Франции ушел Бруно Ле Ру. Это произошло в связи с политическим скандалом вокруг его дочерей. Дочери Бруно Ле Ру, как отмечает Reuters, во время летних каникул работали во французском парламенте.