Новым главой Минобороны Сирии назначен Мурхаф Абу Касра

Мурхаф Абу Касра назначен руководителем Министерства обороны Сирии в переходном правительстве.

Мурхаф Абу Касра назначен руководителем Министерства обороны Сирии в переходном правительстве.

Как передает Report, об этом сообщил Syria TV.

По данным телеканала, новый глава оборонного ведомства также известен по прозвищу Абу аль-Хасан аль-Хамави.

Отметим, что Абу Касра занимал пост командующего военным крылом группировки "Хайат Тахрир аш-Шам", которая в начале месяца взяла под контроль крупнейшие города страны, включая Дамаск, и добилась свержения президента Башара Асада.

Ранее лидер оппозиции Абу Мухаммед аль-Джулани заявил, что различные сирийские вооруженные группировки будут объединены в одну структуру под управлением министерства обороны страны.