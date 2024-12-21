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Новым главой Минобороны Сирии назначен Мурхаф Абу Касра

Новым главой Минобороны Сирии назначен Мурхаф Абу Касра Мурхаф Абу Касра назначен руководителем Министерства обороны Сирии в переходном правительстве.
Другие страны
21 декабря 2024 г. 23:14
Новым главой Минобороны Сирии назначен Мурхаф Абу Касра

Мурхаф Абу Касра назначен руководителем Министерства обороны Сирии в переходном правительстве.

Как передает Report, об этом сообщил Syria TV.

По данным телеканала, новый глава оборонного ведомства также известен по прозвищу Абу аль-Хасан аль-Хамави.

Отметим, что Абу Касра занимал пост командующего военным крылом группировки "Хайат Тахрир аш-Шам", которая в начале месяца взяла под контроль крупнейшие города страны, включая Дамаск, и добилась свержения президента Башара Асада.

Ранее лидер оппозиции Абу Мухаммед аль-Джулани заявил, что различные сирийские вооруженные группировки будут объединены в одну структуру под управлением министерства обороны страны.

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