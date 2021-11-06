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Новым главой МИД Японии станет экс-министр обороны

Новым главой МИД Японии станет экс-министр обороны Новым министром иностранных дел Японии станет Ёсимаса Хаяси, который ранее занимал посты министра обороны, министра сельского хозяйства, министра образования страны.
Другие страны
6 ноября 2021 г. 08:37
Новым главой МИД Японии станет экс-министр обороны
Ёсимаса Хаяси

Новым министром иностранных дел Японии станет Ёсимаса Хаяси, который ранее занимал посты министра обороны, министра сельского хозяйства, министра образования страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что премьер-министр Фумио Кисида уже принял это кадровое решение. Официально обновленный состав кабмина должен быть утвержден 10 ноября. Тогда же откроется внеочередная сессия парламента Японии, на которой пройдет формальное голосование за нового премьер-министра страны - Кисида будет переизбран на должность главы кабмина и станет 101-м премьером Японии.

Напомним, что пост главы МИД Японии стал вакантным после того, как глава японского внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги перешел на должность генсека правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии. До объявления нового состава кабмина функции главы МИД исполняет лично премьер-министр Кисида.

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