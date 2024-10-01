Новым главой МИД Японии стал Такэси Ивая

Новым министром иностранных дел Японии назначен Такэси Ивая.

Новым министром иностранных дел Японии назначен Такэси Ивая.

Список членов нового правительства, сформированного премьером Сигэру Исибой, озвучил генсек Кабмина Ёсимаса Хаяси, сохранивший свой пост, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

Кроме того, Гэн Накатани возглавил Минобороны страны.

Министром финансов станет бывший генсек Кабмина Кацунобу Като, а министром экономики, торговли и промышленности - Ёдзи Муто, который ранее был замглавы этого ведомства.

Отметим, что сегодня председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исиба избран в парламенте 102-м премьер-министром страны.