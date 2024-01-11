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Новым главой МИД Франции назначили Стефана Сежурне

Новым главой МИД Франции назначили Стефана Сежурне Стефан Сежурне стал новым главой МИД Франции.
Другие страны
11 января 2024 г. 23:09
Новым главой МИД Франции назначили Стефана Сежурне

Стефан Сежурне стал новым главой МИД Франции.

Как передает Report, об этом назначении объявил глава администрации президента Франции Алекси Колер во время оглашения нового состава правительства.

Он сменит на этом посту Катрин Колонна, которая возглавляет французскую дипломатию с мая 2022 года.

С сентября 2022 года Сежурне занимал пост генерального секретаря президентской партии "Ренессанс", которую он также представляет в Европарламенте с 2019 года. С 2014 года он выступал в роли советника нынешнего президента Франции Эмманюэля Макрона, который в то время занимал пост министра экономики.

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