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Новым генсеком ОБСЕ стал экс-глава МИД Турции Синирлиоглу

Новым генсеком ОБСЕ стал экс-глава МИД Турции Синирлиоглу Новым генсеком ОБСЕ стал экс-глава МИД Турции Феридун Синирлиоглу.
Другие страны
6 декабря 2024 г. 16:31
Новым генсеком ОБСЕ стал экс-глава МИД Турции Синирлиоглу

Новым генсеком ОБСЕ стал экс-глава МИД Турции Феридун Синирлиоглу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Мальты Ян Борг.

"Поздравляем новое руководство ОБСЕ. Феридун Синирлиоглу (Турция) - генеральный секретарь. Мария Телалиан (Греция) - глава Бюро по демократическим институтам и правам человека, Кристоф Камп (Нидерланды) - верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств, Ян Брату (Норвегия) - представитель по вопросам свободы СМИ", - написал Борг на своей странице в соцсети "Х".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin sabiq xarici işlər naziri ATƏT-in yeni baş katibi olub
Версия на английском языке Former Turkish foreign minister becomes new OSCE secretary general

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