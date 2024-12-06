Новым генсеком ОБСЕ стал экс-глава МИД Турции Синирлиоглу

Новым генсеком ОБСЕ стал экс-глава МИД Турции Феридун Синирлиоглу.

Новым генсеком ОБСЕ стал экс-глава МИД Турции Феридун Синирлиоглу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Мальты Ян Борг.

"Поздравляем новое руководство ОБСЕ. Феридун Синирлиоглу (Турция) - генеральный секретарь. Мария Телалиан (Греция) - глава Бюро по демократическим институтам и правам человека, Кристоф Камп (Нидерланды) - верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств, Ян Брату (Норвегия) - представитель по вопросам свободы СМИ", - написал Борг на своей странице в соцсети "Х".