Новым директором национальной разведки США стал Дан Коутс

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Сенат Конгресса США на заседании 15 марта утвердил Дана Коутса новым директором национальной разведки.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, решение об этом поддержали 85 сенаторов, 12 высказались против.

Коутс представлял штат Индиана в Конгрессе США с 1980 года - сначала в Палате представителей, затем в Сенате, входя в состав сенатского комитета по разведке. В 2001-2005 годы он был послом США в ФРГ.

Новый глава нацразведки является яростным сторонником антироссийских санкций. С 2014 года Коутс внесен в список лиц, которым запрещен въезд в Россию.