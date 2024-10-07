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Новый взрыв произошел рядом с посольством Израиля в Дании

Новый взрыв произошел рядом с посольством Израиля в Дании Взрыв прогремел примерно в 500 метрах от посольства Израиля в Копенгагене в годовщину нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль.
Другие страны
7 октября 2024 г. 13:23
Новый взрыв произошел рядом с посольством Израиля в Дании

Взрыв прогремел примерно в 500 метрах от посольства Израиля в Копенгагене в годовщину нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP.

Полиция сообщила, что инцидент произошел пять дней спустя после двух взрывов, прогремевших у здания израильского диппредставительства.

"Мы, конечно, выясняем, есть ли связь с предыдущим инцидентом рядом с израильским посольством. Нет никаких признаков того, что это так", - сказала журналистам инспектор полиции Копенгагена Трине Мёллер.

Отметим, что 2 октября полиция Дании сообщила о двух взрывах рядом с посольством Израиля в Копенгагене. В связи с этим задержаны три человека. Затем стало известно, что двум гражданам Швеции, обвиняемым по делу в совершении взрывов у посольства Израиля в Копенгагене, предъявили обвинения в терроризме.

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