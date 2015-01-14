Новый выпуск "Charlie Hebdo" мгновенно распродан

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Новый выпуск французского сатирического журнала "Charlie Hebdo" был раскуплен утром 14 января за считанные минуты. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, у парижских киосков образовались очереди желающих приобрести новый выпуск.

Многие постоянные читатели этой журнала заранее заказали новый выпуск, сообщают продавцы.

В последнем номере "Charlie Hebdo", в числе прочего, высмеиваются террористы, совершившие нападение на редакцию этого издания неделю тому назад и убившие 12 человек. Еженедельник содержит также карикатуру на пророка Мухаммеда с плакатом "Я - Charlie" и подписью "Все прощено" ("Tout est pardonne").

Выпуск журнала был напечатан тиражом в 3 млн. экземпляров, тогда как тираж обычных номеров издания составляет 60 тыс. экземпляров.