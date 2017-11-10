Новый тайфун угрожает Вьетнаму, где проходит саммит АТЭС

Баку. 10 ноября. REPORT/ Новый, 24-й в этом сезоне тихоокеанский тропический шторм, получивший название Haikui, сформировался в Южно-Китайском море к западу от Филиппин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, через несколько дней он может представлять угрозу для Вьетнама.

Набирая силу, циклон смещается в северо-западном направлении. Синоптики пока не берутся прогнозировать точную траекторию тайфуна, скорость ветра в центре которого предположительно будет составлять 90-105 км в час. Но они не исключают, что через несколько дней стихия может достичь района Дананга, куда сейчас съехались лидеры многих стран для участия в проходящем 10-11 ноября саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Впрочем, тайфун не помешает международному мероприятию, поскольку достигнет побережья страны не ранее 14-15 ноября и, скорее всего, в ослабленном виде.

В конце прошлой неделе Центральный Вьетнам оказался под ударом мощного тайфуна "Дамри", который стал наиболее разрушительным за последние два десятилетия. По последним данным, стихия унесла жизни 112 человек, 20 числятся пропавшими. Многие районы в зоне бедствия оказались затопленными, без электроснабжения, десятки тысяч домов и сооружений получили повреждения.