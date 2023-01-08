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Новый спикер Маккарти не упомянул Украину в числе приоритетов палаты представителей

Новый спикер Маккарти не упомянул Украину в числе приоритетов палаты представителей Республиканец Кевин Маккарти, который был избран спикером палаты представителей конгресса США, огласил приоритеты работы нижней палаты парламента, не упомянув Украину.
Другие страны
8 января 2023 г. 02:11
Новый спикер Маккарти не упомянул Украину в числе приоритетов палаты представителей

Республиканец Кевин Маккарти, который был избран спикером палаты представителей конгресса США, огласил приоритеты работы нижней палаты парламента, не упомянув Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, он отметил, что на выборах в конгресс в ноябре прошлого года американцы проголосовали за новое направление для США и теперь палата представителей намерена выполнить свои обязательства.

Речь идет об обеспечении сильной экономики, безопасности, свободы внутри страны и подотчетности правительства, подчеркнул Маккарти.

По его словам, законодатели обязуются прекратить «расточительные траты» администрации США, чтобы снизить цены на продукты питания, бензин, автомобили, жилье, прекратить рост государственного долга, а также снизить цены на энергетику.

В числе основных приоритетов он также указал противодействие нелегальному потоку мигрантов через границу с Мексикой и конкуренцию с Пекином.

В своей речи он ни разу не упомянул ситуацию на Украине и выделение средств на оказание помощи Киеву, подчеркивает агентство.

7 января члены палаты представителей конгресса США по итогам 15-го тура голосования избрали Кевина Маккарти новым спикером палаты представителей конгресса. Маккарти получил 216 голосов голосующих.

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Версия на азербайджанском языке Nümayəndələr Palatasının yeni spikeri prioritetlər arasında Ukraynanın adını çəkməyib

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