Новый спецпосланник генсека ООН по Сирии приступит к работе 7 января

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Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Новый спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен приступит к работе в Женеве 7 января.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил покидающий этот пост Стаффан де Мистура по итогам встречи с главами МИД "астанинской тройки" (Россия, Иран, Турция) в Женеве.
Де Мистура добавил, что не собирается давать каких-либо рекомендаций своему преемнику или делать дополнительных заявлений, чтобы Педерсену "не пришлось читать между строк".
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