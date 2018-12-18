Новый спецпосланник генсека ООН по Сирии приступит к работе 7 января

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Новый спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен приступит к работе в Женеве 7 января.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил покидающий этот пост Стаффан де Мистура по итогам встречи с главами МИД "астанинской тройки" (Россия, Иран, Турция) в Женеве.

Де Мистура добавил, что не собирается давать каких-либо рекомендаций своему преемнику или делать дополнительных заявлений, чтобы Педерсену "не пришлось читать между строк".